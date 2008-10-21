Коэльо: В Украине много классных игроков

21 октября 2008, 09:27

Лучший снайпер чемпионата, форвард харьковского Металлиста Джексон "Жажа" Коэльо, не учит русский язык и не читает книг, отмечает FOOTBALL.UA. Забив два мяча Арсеналу, бразильский форвард Металлиста Жажа Джексон Коэльо не только поспособствовал победе харьковчан над канонирами 3:1. Но и снова вышел в лидеры в споре бомбардиров, опередив на гол отличившегося дублем в пятницу нападающего Динамо Исмаэля Бангура. - К своему лидерству в гонке бомбардиров я отношусь очень спокойно, - поделился Коэльо. - В прошлом году лучшим снайпером чемпионата стал мой одноклубник Марко Девич. Сейчас такую возможность получил и я. Надеюсь, я и закончу первенство бомбардиром №1. Но на своей рекорд играть не собираюсь. Результат команды - главная цель. - Как оцениваешь пока что своего самого главного соперника - Исмаэля Бангура? - Не хочу переходить на личности. В Украине много классных игроков - и в Металлисте, и в Шахтере, и в Динамо… - Какой из своих голов считаешь самым красивым? - Первый гол в домашней игре с Бешикташем, который забил дальним ударом. - В чем секрет того гола-красавца? Особым образом отрабатываешь технику удара? - Никакого секрета здесь нет… Это - постоянные тренировки, выполнение указаний тренера. - Говорят, из-за участия Металлиста в еврокубках команда может "сдуться" в чемпионате... - Не думаю, мы находимся в отличной физической форме. - Металлист может пробиться по итогам в чемпионата в двойку и попытать счасться в Лиге чемпионов? - Мы усердно работаем, и надеюсь, это отразится на результате. - У Шахтера еще есть шанс отвоевать потерянные очки? - То, что случилось с ним, возможно с любой командой. Думаю, они не утратили шансы побороться за высшие места в чемпионате. Я не особо слежу за внутренними матчами горняков, но в Лиге чемпионов они показывают неплохую игру. - С кем в Металлисте у тебя сложились наилучшие отношения? - Сначала я познакомился с бразильцем Эдмаром: мы же говорим на одном языке. С Венсаном Зезе, Папой Гуйе и некоторыми другими общаюсь на слабом английском. Но вообще язык для меня не проблема: мы умеем понимать друг друга. - А что с русским языком? - Я не занимаюсь с преподавателем. У меня мало свободного времени, посмотрим, как будет дальше. Пока для меня главное - футбол. - Как тебе украинская кухня? - Обычно обедаю в ресторане, и мне очень нравится ваша кухня. Но я привык к бразильской еде, и очень по ней соскучился. Жду-не дождусь, когда попаду домой, на родину: схожу в ресторан или, что еще лучше, поем еды, приготовленной мамой. - А наш борщ пробовал? - А что это такое? - Блюдо, похожее на суп, с буряком, томатами и картошкой... - Похоже, что нет. - Кстати, Жажа Коэльо читает книги своего однофамильца Паоло Коэльо? - На чтение у меня нет времени. - Где живешь в Харькове? - В центре, в спокойном районе. Живу на одном из верхних этажей, и с балкона открывается замечательный вид.

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