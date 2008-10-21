Овчинников: Никто Шовковского со счетов не списывает

21 октября 2008, 09:28

Помощник Юрия Семина, пожалуй, лучше других в киевском Динамо знаком с португальским футболом: на рубеже веков он выступал в трех клубах этой страны, включая Порту. Интервью с Сергеем Овчинниковым, информирует FOOTBALL.UA. - Обсуждая на днях с журналистами предстоящий поединок, Юрий Семин довольно ловко оперировал именами игроков португальской команды - точно называл их номера и позиции на поле. Не вы ли его так подробно проинформировали? - (Смеется). Думаю, наши с главным тренером познания о будущем сопернике примерно одинаковы: в нем не осталось с моих времен ни одного игрока, а последний матч Порту - в Лиссабоне со Спортингом - ездил смотреть сам Юрий Павлович. Конечно же, после возвращения мы просматривали диск с той игрой и обменивались впечатлениями, но основные сведения о сегодняшнем лидере португальского чемпионата он получал без посредников. - Кто из сегодняшнего состава Порту произвел на вас наибольшее впечатление? - Понимаю, к чему вы клоните, но детальный анализ игры этой команды я предпочел бы сохранить, что называется, для служебного пользования. Скажу лишь, что состав у нее на удивление ровный, но есть ряд футболистов, на которых при разработке стратегии на матч следует обратить особое внимание. - Состав Порту за годы вашего отсутствия обновился целиком, но в менеджменте клуба наверняка остались знакомые. Когда жребий свел вас и португальцев в одну группу, никто из них не звонил, чтобы обменяться впечатлениями? - Звонили только журналисты. А со знакомыми - например, с президентом клуба, которого я считаю довольно профессиональным человеком, - буду рад встретиться во время визита в Порту. В последний раз мы виделись почти два года назад. - Португальский язык, которым когда-то хорошо владели, не подзабыли? - Нет, хотя с играющими в Динамо двумя бразильцами Бетао и Корреа практиковаться получается редко - они уже достаточно бегло говорят по-русски. Но в ситуации, когда их знаний недостаточно, я всегда готов помочь. - Весной украинская ПФЛ принимала специальное решение, позволявшее вам - в порядке исключения - находиться на динамовской скамейке без тренерской лицензии. Собираетесь в скором времени ее получить? - На специальные курсы я поступал еще в Москве, а заканчивать учебу и получать диплом категории Pro намерен через два месяца в Киеве. Спасибо руководству Динамо, которое относится ко мне с пониманием и всякий раз отпускает на теоретические занятия. - Тренеру вратарей Сергею Краковскому советами помогаете? - Строго говоря, это не входит в мои обязанности - у него свой фронт работ, у меня свой. Мы, конечно, обсуждаем отдельные моменты, и я с высоты практического опыта вправе ему что-то посоветовать, но самому проявлять инициативу мне кажется некорректным. - Думаю, вы не нарушите профессиональную этику, если, как бывший вратарь, скажете: в чем проблема Александра Шовковского, прежде игравшего без замен, а ныне стабильно остающегося в запасе? - Не сказал бы, что дело исключительно в Саше. Такова спортивная жизнь: сегодня играешь ты, а завтра - твой более успешный в конкретный момент коллега по амплуа. Но никто со счетов Шовковского не списывает - он находится в отличной форме и еще будет полезен нашей команде. - Вас не удивило, как уверенно вписался в игру Динамо Станислав Богуш? - Стас - парень трудолюбивый, а обладателям этого редкого по нынешним временам качества всегда сопутствует удача. Конкуренцию с опытным Шовковским он пока выдерживает, последние матчи провел блестяще, и я лишь могу пожелать ему продолжать в том же духе. - Бадр Каддури, которого еще зимой собирались выставить на трансфер, стал одним из ключевых игроков команды. Он выступает на разных позициях - от левого защитника до инсайда, а в пятничном матче против Зари оказался на месте опорного хавбека… - Современный футбол универсален, и чем больше в команде игроков, способных брать на себя в зависимости от обстоятельств различные функции, тем легче тренеру варьировать составом и добиваться результата. На этот раз жизнь заставила нас поставить Каддури в центре поля - и он со своей задачей справился отлично. - Три форварда в стартовом составе - тоже суровая необходимость? - В принципе, нападающих в нашей схеме было двое: Исмаэль Бангура и Артем Кравец на острие, а восстановившийся после травмы Артем Милевский - чуть позади. Атакующая модель Динамо в этой игре не должна удивлять - было бы странно, если бы дома, да против такого соперника мы предпочли бы оборонительный вариант. - Есть мнение, что четырех очков в двух матчах с Порту вашей команде должно хватить для выхода из группы. Как надо сыграть с португальцами, чтобы этого добиться? - Кажется, Остап Бендер говорил, что гарантию может дать лишь страховой полис, да и то не всегда. Лично я на столь ранней стадии группового турнира не стал бы утверждать, что в матчах с этой командой мы способны досрочно решить турнирную задачу. Но вот игра, которую показывает Динамо в последнее время, дает основания для оптимизма…

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