Юран может возглавить украинский клуб

Как стало известно, российский специалист Сергей Юран рассматривает два предложения от украинских клубов, выступающих в Премьер-лиге, передает FOOTBALL.UA. В телефонном разговоре с украинской газетой Блик Юран не стал опровергать эту информацию. К слову, имеются сообщения, что речь идет о Днепре и львовских Карпатах. Сам Сергей лишь подтвердил, что в числе этих двух команд нет его родной луганской Зари. Напомним, что Сергей Юран родился в Луганске, а на заре карьеры выступал в составе киевского Динамо, но после развала СССР принял решение выступать за сборную России. После завершения карьеры футболиста, перебрался на тренерскую скамью - ныне возглавляет аутсайдера РПЛ - подмосковные Химки. Кроме российского гражданства, футболист так же имеет португальский паспорт.