Агирре на грани увольнения

Матч против Ливерпуля может стать решающим в судьбе мексиканского тренера Атлетико Хавьера Агирре. Marca сообщает, что Агирре может быть уволен уже в случае неудачного результата в поединке с англичанами, а другое издание - AS - считает, что Агирре дадут шанс оправдаться в воскресной игре против Вильярреала, передает FOOTBALL.UA. Атлетико, которое в прошлом чемпионате заняло четвертую позицию, сейчас идет на восьмом месте в Примере и возглавляет группу в ЛЧ с двумя победами в двух матчах. 49-летний Агирре работает с мадридцами с 2006-го года - под его руководством команда впервые за 12 лет попала в групповой этап самого престижного европейского турнира.