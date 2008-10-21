Амоа мечтает об Англии

Лучший бомбардир первенства Голландии Метью Амоа с оптимизмом смотрит в свое будущее и надеется в нем попасть в английскую Премьер Лигу. "Я всегда мечтал играть в Англии", говорит игрок, "С детства болел за лондонский Арсенал, симпатизировал также Миддлсбро и Эвертону", говорит форвард Бреды. В первых шести турах Эре Амоа ни разу не покидал поля не забив гол. Результатом таких выдающихся действий стали девять мячей в ворота соперников, а ведь это только начало сезона. "Такие показатели стали результатом напряженной работы, как индивидуально, так и в коллективе. Добавляет мне сил также рождение сына (Метью младший родился 4 сентября этого года. прим. ред.). Благодаря мыслям о малыше я спокоен и уравновешен, что помогает в игре. Все, что я делаю на поле, я делаю для него", пылко рассказывает ганец, отмечает FOOTBALL.UA. "В прошлом сезоне команда слишком много времени уделяла обороне собственных ворот, что в итоге лишило нас лидерства в самый ответственный момент", комментирует Амоа игру Бреды в этом сезоне. "Сейчас мы стараемся играть в атакующий футбол, что дает лично мне больше свободы действий". "Покину ли я зимой Бреду? Как знать. Если клуб получит достойное предложение по моей персоне, то меня не станут сдерживать. Но все же, если я решу сменить команду, то предпочел бы сделать это по окончании сезона, так как сейчас Бреда на вершине и хотелось бы помочь ей в борьбе за чемпионство".