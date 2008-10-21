Анчелотти: Скудетто будет у миланской команды

Алленаторе Милана Карло Анчелотти считает, что его подопечные поборются с Интером за чемпионство. Напомним, что россо-нери уже обыграли "кузенов" в Дерби делла Мадоннина, а в последнем туре обе команды добыли уверенные победы - Интер 4:0 над Ромой, а Милан 3:0 над Сампдорией, отмечает FOOTBALL.UA. "Мы - единственные конкуренты Интера в борьбе за скудетто", - заявляет Карлетто. "В этом году сила команд выровнялась, по сравнению с прошлым, но Инте все равно выглядит превосходно - они доказали это матчем с Ромой". "У Ювентуса проблемы - смена игроков, травмы, Лига Чемпионов. Им будет нелегко. Нашей же главной целью остается чемпионат - даже если мы будем успешно играть в Кубке УЕФА".