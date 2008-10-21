Продюсер Олимпиад поможет «Шахтеру»

Футбольный клуб Шахтер подписал контракт с известным продюсером олимпийских игр Дэвидом Голдбергом, который станет консультантом клуба в подготовке и проведении церемонии торжественного открытия стадиона Донбасс Арена в Донецке. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шахтера, Д.Голдберг является автором церемонии торжественного открытия и закрытия Олимпийских игр в Турине (2006), Солт-Лейк-Сити (2002), Атланте (1996), специальных Олимпийских игр в Шанхае (2007). Кроме того, он выступал продюсером других значимых событий, таких, как торжественные церемонии открытия Карнеги Холла, Евро Диснея, концертных шоу звезд мирового уровня и официальных событий международного масштаба, передает FOOTBALL.UA. Во время подписания контракта Д.Голдберг отметил, что для него этот проект интересен тем, что "является одновременно и социальным проектом для региона, и, в то же время, крупным имиджевым проектом, который должен открыть Украину для европейской и мировой общественности, показать культуру страны, Донбасса, историю и амбиции футбольного клуба Шахтер". Как сообщалось, стадион Донбасс Арена планируется открыть летом 2009 года.