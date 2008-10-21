Тони сыграет против «Фиорентины»

Нападающий Баварии Лука Тони все-таки сумел восстановиться к поединку против своей бывшей команды, сообщает FOOTBALL.UA. Итальянец получил повреждение в последнем матче чемпионата Германии с Карлсруе и пропустил воскресную тренировку. Но, как показало обследование, вероятность, что Лука сможет завтра выйти на поле очень велика. "Для меня это особенная игра, и я сделаю, вс, что согу, чтобы сыграть", - говорит Тони. "Надеюсь, у меня получится". "Врачи настроены оптимистично", - рассказывает тренер мюнхенцев Юрген Клинсманн. "Конечно, Тони не готов на 100%, но он очень мотивирован, и думаю, что сыграет с Фиалками".