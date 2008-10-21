Овчинников: Есть повод для оптимизма

Тренер киевского Динамо Сергей Овчинников в преддверии матча Лиги Чемпионов против Порту рассказал о подготовке к игре, а также прокомментировал ситуацию с вратарями клуба, передает «Корреспондент». "Детальный анализ игры этой команды я предпочел бы сохранить, что называется, для служебного пользования. Скажу лишь, что состав у Порту на удивление ровный, но есть ряд футболистов, на которых при разработке стратегии на матч следует обратить особое внимание", - сказал Сергей Овчинников (экс-игрок Порту - ред.), комментируя игру португальской команды. Отвечая на вопрос, сколько очков в двухматчевом противостоянии с Порту будет достаточно киевлянам и хватит ли этого для выхода из группы, Сергей Овчинников сказал: "Лично я на столь ранней стадии группового турнира не стал бы утверждать, что в матчах с этой командой мы способны досрочно решить турнирную задачу. Но вот игра, которую показывает Динамо в последнее время, дает основания для оптимизма". Рассказал Овчинников и о ситуации на посту номер один киевского Динамо: "Такова спортивная жизнь: сегодня играешь ты, а завтра - твой более успешный в конкретный момент коллега по амплуа. Но никто со счетов Шовковского не списывает - он находится в отличной форме и еще будет полезен нашей команде". Оценивая игру новичка команды Станислава Богуша, ставшим за короткий срок основным кипером Динамо, Овчинников заявил: "Стас - парень трудолюбивый, а обладателям этого редкого по нынешним временам качества всегда сопутствует удача. Конкуренцию с опытным Шовковским он пока выдерживает, последние матчи провел блестяще, и я лишь могу пожелать ему продолжать в том же духе". Матч Порту - Динамо состоится сегодня, 21 октября, в Португалии. Начало поединка - 21:45 по Киеву.