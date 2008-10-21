Кличко начал подготовку к бою с Поветкиным

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимир Кличко рассказал о подготовке к бою с россиянином Александром Поветкиным, отмечает «Корреспондент». По словам украинского боксера, тренировочный процесс к бою с официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе Александром Поветкиным уже начался. "Тренировочный процесс уже начался. С этого понедельника, как обычно, семь недель до поединка проведу на сборах в Испании. Я спокойно возвращаюсь к тренировочному процессу. Проблем тут не вижу, потому что и в дни отдыха веду здоровый образ жизни: алкоголем не балуюсь, наркотики не употребляю. Есть могу все - без опаски набрать вес. Я во время отдыха, наоборот, худею", - сказал боксер. Также Владимир Кличко заявил, что хочет встретиться с экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, британцем Дэвидом Хэем. "У меня нет никаких договоренностей с Дэвидом Хэем. Но у меня есть огромное желание после того, что он там про меня в Лондоне наговорил, культурно говоря, встретиться с ним в ринге", - сказал украинец. "Все надо делать шаг за шагом. 13 декабря пройдет мой поединок с Поветкиным, чему я очень рад. Считаю, что Александр - достойный соперник: олимпийский чемпион, ни разу не проигравший в своей профессиональной карьере. Он заслуженно добился этой встречи. Хороший бой получится", - цитирует слова Кличко газета Московский Комсомолец. Бой Владимира Кличко и претендента на его титулы Александра Поветкина состоится 13 декабря в Германии.