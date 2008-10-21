NHL: В Нью-Йорк приехал шоумэн

21 октября 2008, 10:17

За океаном в ночь на вторник, 21 октября, состоялось четыре поединка. Главным событием дня стал приезд в Нью-Йорк в составе Далласа экс-игрока Рейнджеров Шона Эвери, передает «Корреспондент». Не прошло и несколько месяцев, как в Мэдисон Сквер Гарден вернулся самый экстравагантный и неординарный игрок в Национальной хоккейной Лиге. Шон Эвери, который этим летом перешел из New York Rangers в Dallas Stars в роли свободного агента, развлекает своими трюками на льду уже в основном техасскую публику. Вместе с тем нью-йоркские зрители недоброжелательным гулом встречали каждое действие в исполнении бывшего любимчика. Эвери несколько раз подвергался жестким силовым приемам, после которых публика Манхэттена была в экстазе. Сам матч, в котором по разные стороны баррикад встретились братья Хенрик и Джоэль Лундквисты, а на трибунах сидела их сестра Габриэла, закончился победой Звезд. NY Rangers - Dallas - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) 1:0 Нэслунд (Розсивал, Гомес), 00:58 больш., 1:1 Морроу (Бруннстрем, Ричардс) 25:28 больш., 1:2 Модано (Кромбин, Нил) 48:03. Жители Бостона вслед за "черным" воскресеньем, когда бейсбольная команда Boston Red Sox проиграла в решеющем матче финальной серии Американской Лиги против Tampa Bay Rays, в понедельник покидали матч Bruins против Penguins в плохом настроении. Судьбу игры решила послематчевая серия буллитов, в которой гости оказались сильнее. Украинец Руслан Федотенко провел на площадке около 14 минут и нанес по воротам Бостона один удар. Boston - Pittsburgh - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) 0:1 Шатан (Малкин, Кросби) 18:51, 1:1 Кессел (Ференс, Крейчи) 33:53 больш., Малкин - победный буллит. На Востоке продолжается победное шествие Montreal Canadiens. Вчерашняя победа над Florida Panthers стала пятой подряд в активе франкофонов в этом сезоне. Кроме того, свое 600-ое очко в NHL заработал один из лидеров Montreal финн Саку Койву. Montreal - Florida - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 1:0 С.Койву (Марков) 22:07, 1:1 Баллард (Стиллман) 37:20, 2:1 Буйон 50:53, 3:1 Плеканец (Ковалев, Хамрлик) 59:38. Los Angeles - Colorado - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) 1:0 Моллер (Фролов, Хандзуш) 06:19 больш., 1:1 Р.Смит (П.Штястны, Хейдук) 11:28, 2:1 О’Салливан (Столл, Моллер) 23:02, 2:2 Хейдук 24:01, 2:3 Д.Джонс (Сватош) 25:16, 2:4 Р.Смит (П.Штястны, Леопольд) 36:32, 3:4 Доути 42:25.

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