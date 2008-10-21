Брандао: Мы стремимся победить

Нападающий Шахтера уверен в победе своей команды над Спортингом в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. Комментируя предстоящий поединок, игрок Шахтера сказал : "Мы серьезно подготовились к этой игре и победа для нас чрезвычайно важна. У Спортинга хорошая команда, и мы должны со всей ответственностью подойти к матчу, даже у себя дома. Естественно, мы стремимся победить", отмечает «Корреспондент». Напомним, что, проиграв Барселоне, Шахтер и Спортинг ведут борьбу за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. "Именно эти две спаренные игры имеют решающее значение для продвижения в следующий раунд. Барселона имеет шесть очков, и играет с аутсайдером группы",- подчеркивает бразилец. Отвечая на вопрос о сопернике, Брандао сказал: "Мы смотрели записи матчей Спортинга. Это очень хорошая команда, уровня Лиги чемпионов. У них вернулся Лиедсон, но у нас много хороших игроков, и сражение будет серьезным". Напомним, выступая в группе С Лиги Чемпионов Шахтер с тремя набранными очками делит вторую-третью позицию с лиссабонским Спортингом. Очный поедионк между этими командами состоится в среду, 22 октября.