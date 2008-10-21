Три украинки сыграют в основной сетке турнира в Линце

В понедельник, 20 октября, после победы в финале квалификации над словачкой Рыбариковой Ольга Савчук присоединилась к сестрам Бондаренко в одиночном разряде турнира WTA II категории в Линце с призовым фондом $600 000, передает «Корреспондент». В финале отбора Савчук доказала свое превосходство над словачкой в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Напомним, что украинки Алена и Катерина Бондаренко напрямую попали в основу одиночного разряда турнира в Линце . В 1/16 финала Катерина сыграет против россиянки Нади Петровой (№ 5 посева), а Алена сразится с кем-то из победительниц квалификации. По материалам: Федерации тенниса Украины