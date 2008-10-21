Крамник снова проиграл белыми

Российский гроссмейстер Владимир Крамник во второй раз уступил индийцу Вишванатану Ананду в матче на первенство мира по шахматам, отмечает «Корреспондент». Крамник вновь проиграл белыми. После пяти партий счет стал 3,5:1,5 в пользу индийского гроссмейтера. Партия протекала в обоюдоострой борьбе, в которой ни одна из сторон не имела явного преимущества, однако на 29-м ходу Крамник, потративший много времени в дебюте, допустил ошибку. После 35 ходов российский гроссмейстер признал свое поражение. Напомним, что в субботу, 18 октября, четвертая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, которое оспаривают россиянин Владимир Крамник и индиец Виши Ананд,