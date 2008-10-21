Блохин опроверг слухи о переходе Гусина

Главный тренер российского клуба ФК Москва Олег Блохин опроверг информацию о том, что украинский полузащитник Андрей Гусин в ближайшее время пополнит состав Горожан, отмечает «Корреспондент». "Впервые об этом слышу. Наверное, очередная утка. Ходят слухи, что он у нас тренируется, но это не так", - сказал Блохин. "Мне, конечно, небезразличен этот футболист. В отборочном цикле ЧМ-2006 он сделал для меня и для Украины большое дело, это заслуженный человек", - заявил наставник московского клуба. "Гусин разговаривал со мной после увольнения из Сатурна. Он говорил, что у него проблемы в этой команде, что он ушел оттуда. Я ему ответил, что если хочет играть, пусть ищет команду. А если хочет быть тренером, то я ему что-нибудь посоветую. Такой разговор был. А такого, что он у нас тренируется, - нет", - сказал украинский специалист. Ранее сообщалось, что украинский полузащитник подмосковного Сатурна Андрей Гусин согласовал с главным тренером Москвы Олегом Блохиным условия перехода в Москву.