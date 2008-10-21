Инкин встретится с Кароли Балзаи

Немецкая промоутерская компания Universum официально объявила о том, что обладатель титула WBO во втором среднем весе российский боксер Денис Инкин проведет первую защиту своего титула 10 января следующего года против венгерского спортсмена Кароли Балзаи. Напомним, что именно Балзаи должен был стать соперником Инкина в поединке за вакантный чемпионский титул по версии WBO, однако он получил травму и был заменен колумбийцем Фульхенсио Зунигой, который 27 сентября проиграл российскому боксеру единогласным решением судей. «Мы тренировались в одном зале, – приводит слова Инкина Allboxing.ru. – Этот венгр – умный боксер с отточенной техникой. Зунига был агрессивным драчуном, а Балзаи более совершенный боец с точки зрения стиля и техники. Он опасный противник, и его главное преимущество, в отличие от Зуниги, то, что он знает все обо мне. А я знаю все о нем. Думаю, что Балзаи будет более сложным соперником, чем колумбиец». Место проведения этого боя пока не определено, и Денис Инкин выказал сильное желание провести одну из защит своего титула в России. ««Думаю, что на это есть хорошие шансы. Посмотрите на Золта Эрдеи или Андрея Котельника. Они недавно провели поединки в своих родных городах. Я знаю, что российские официальные лица с восторгом относятся к этой идее. Мои российские представители попробуют организовать переговоры с Universum о том, чтобы я провел первую защиту своего титула на родине», — сказал новосибирец.