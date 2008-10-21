Галюза: Рефери решил самоутвердиться

Полузащитник «Таврии» Илья Галюза свое первое удаление в профессиональном футболе заработал за то, что по ходу матча с «Карпатами» попытался найти общий язык с молодым столичным судьей Сергеем Даньковским, передает «Спорт Экспресс». - Первый «горчичник» заработал за столкновение в центре поля со своим приятелем Сергеем Кузнецовым: никакого умысла с моей стороны не было, но ногу соперника я действительно задел, и арбитр решил наказать меня предупреждением, - рассказал 29-летний полузащитник крымчан. - Ну а само удаление получилось несколько курьезным. Мы проигрывали 0:2, очень хотелось отыграться, и в одном из эпизодов я сфолил на оппоненте. Рефери остановил игру, подбежал к нам, и я указал ему на то, что за секунду до моего нарушения игрок львовян отмахнулся от меня локтем и едва не угодил в висок. «Хочешь поговорить? - спросил меня судья. - Пожалуйста!.». Достал из кармана еще одну желтую карточку, а вслед за ней и красную. Принципиальные арбитры, безусловно, заслуживают уважения, но, прежде всего, эта принципиальность должна быть последовательной. В данном случае мне показалось, что не имеющий большого опыта работы в высшей лиге рефери решил самоутвердиться, хотя я обращался к нему без хамства, не позволяя себе использовать нецензурную брань. После игры специально дождался судью в подтрибунном помещении и спросил его: «Сергей, так за что же все-таки удалили?». Увы, он, сославшись на занятость, мне ничего объяснять не стал. - Диалоги с арбитром в нашем чемпионате непопулярны? - Не сказал бы. Многие судьи во время матчей общаются и даже обсуждают с игроками некоторые эпизоды абсолютно спокойно. В конце концов, мы вместе делаем одно дело... Как бы то ни было, я бы хотел через «СЭ» принести свои извинения команде - считаю, что подвел партнеров, тренеров, болельщиков и нашего президента. К слову, даже не могу припомнить, выгоняли ли меня с поля хоть раз в жизни. Быть может, что-то такое было в юношеском футболе?..