Вратарь «Салавата Юлаева» выбыл на месяц

Вратарь "Салавата Юлаева" Вадим Тарасов будет вынужден пропустить ближайший месяц из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной в последнем матче с "Торпедо", сообщает «РИА«Новости». В связи с травмой Тарасова в составе "Салавата" на предстоящий выездной матч Лиги чемпионов в Словакию со "Слованом" 29 октября полетит голкипер фарм-клуба Сергей Белов, который был заявлен на участие в турнире перед его началом. По словам генерального менеджера уфимцев Олега Гросса, уже во вторник в матче с "Атлантом" Белов будет дублером Александра Еременко. Тарасов, недавно включенный тренерским штабом сборной России в расширенный список кандидатов, пропустит и первый сбор национальной команды, запланированный на начало ноября. Кроме того, завершен сезон для нападающего "Салавата" Алексея Шкотова, которому предстоит операция на колене.