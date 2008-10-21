Болельщики проведут акцию за смену власти в «Тоттенхэме»

Болельщики английского «Тоттенхэм Хотспур» намерены устроить организованную акцию протеста с требованием отставки председателя совета директоров Дэниэла Леви, передает «Советский спорт». Как сообщает Daily Mail, инициативная группа болельщиков выпустит и раздаст посетителям воскресного матча чемпионата Англии с «Болтон Уондерерз» 25 тыс листовок. В них содержится призыв к компании Enic, управляющим директором которой является Леви, продать свою долю акций новым инвесторам. Организаторы акции попросят болельщиков держать листовки в течение первых пяти минут матча.