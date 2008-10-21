Гончаренко: На ничью играть не будем

Главный тренер белорусского БАТЭ Виктор Гончаренко заявил, что на его команду в этом сезоне выпала колоссальная нагрузка, но все же он надеется одержать победу над «Зенитом», отмечает «Советский спорт». - Тренерский штаб очень постарается, чтобы ребята подошли к матчу во всеоружии. Правда, команда никогда не бывала в подобных ситуациях. Мы провели уже сорок первый матч в сезоне, не считая выступлений в сборных. Год назад игр было всего сорок. А нынче впереди еще пять туров чемпионата, четыре - в Лиге чемпионов и еще игра на Кубок страны. На игроков ложится колоссальная нагрузка. Это новый опыт и новые знания для нас. Но хорошо подготовиться к игре в режиме «через три на четвертый» раньше у нас получалось неплохо. А гарантировать твердо могу одно: на слово «ничья» до матча в Питере мы по традиции наложим вето, - цитирует тренера "Советская Белоруссия".