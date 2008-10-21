Совет директоров поддержал Рамоса

Председатель совета директоров английского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви объявил, что главный тренер испанец Хуанде Рамос остается в команде, передает «Советский спорт». Как сообщает Daily Mail, после заседания в понедельник вечером совет директоров клуба вынес вотум доверия Рамосу. На заседании, в котором приняло участие около 200 сотрудников клуба, Леви выступил в поддержку главного тренера. Владельцы клуба выразили надежду, что Рамос способен изменить ситуацию и наладить игру команды. По данным изданиям, компенсация в случае разрыва контракта составила бы 4 млн фунтов стерлингов.