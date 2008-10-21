Бетао: Горняков из конкурентов не вычеркиваю

21 октября 2008, 11:33

Защитник киевского "Динамо" - о "Порту", "Шахтере", бразильских "фрикадельках" и конфузе в киевском ресторане, сообщает Террикон. — Бетао, ты уже четыре месяца в "Динамо". Что нового узнал о футболе у Семина? — Интересный вопрос… Нового? Меня поразила организация тренировок. Я понял, что в Бразилии мы неправильно делили тренировки на атаку и защиту. В "Динамо" за отработкой обороны сразу следует отработка наступления. Мы не разделяем игру на части, она неразрывна. И это правильно. — В первых двух матчах Лиги чемпионов, с "Арсеналом" и "Фенербахче", "Динамо" сыграло вничью. Будет ли победа во вторник в поединке с "Порту"? — Сложно будет против такого сильного соперника на его поле. Но, судя по последним играм "Динамо", мы можем его одолеть. В Порту прилетели за победой. — В какой физической форме команда? — В отличной. В матче против "Арсенала" вы это видели. — Поддерживаешь связь с бразильцами из "Шахтера"? — У меня есть номер телефона Виллиана, мы вместе играли в "Коринтиансе". Но в последнее время часто общаться не получается. — После того, как "Шахтер" отстал от "Динамо" в чемпиионате на 13 очков, вычеркнул горняков из конкурентов за чемпионство? — Нет. Хотя у них сейчас и не лучшие времена. Наоборот, к конкурентам пришлось добавить донецкий "Металлург" и "Металлист". — Хотел бы возвращения в "Динамо" своих соотечественников Клебера, Диого, Родриго и Майкла, которые сейчас играют на правах аренды в Бразилии? — Насколько я знаю, такая веротяность существует, но определенности еще нет. Я был бы только за. — Однако недавно Игорь Суркис, ссылаясь на спортивного директора "Лиона", сказал: два бразильца — хорошо, три — катастрофа, четыре или пять — трагедия. — Я не понимаю, почему так говорят. Бразильский футбол — лучший в мире. Мы пять раз побеждали на чемпионате мира. Так что это вообще не может быть проблемой. Преимущество европейцев — высокий уровень организации футбола, отсутствие которого меня и не устраивало в Бразилии. — Как обычно восстанавливаешься после тренировок? — Люблю массаж и джакузи, это лучшее расслабление. Особенно после игры, когда возвращаюсь на базу. Одноклубники ходят в сауну, но мне это не нравится: я к такому не привык... Там слишком жарко. — А как ты отдыхаешь? — Я люблю спокойный отдых. Обычно остаюсь в Киеве, дома с женой и ребенком, моим первенцем, — в этот момент Бетао расплылся в улыбке. — Очень редко отдыхаю вне дома. Это может быть шопинг, ресторан, но только не ночной клуб. Кстати, совсем не употребляю алкоголь. — Ты часто вспоминаешь о Бразилии? Чего больше всего не хватает? — Ужасно соскучился по бразильской кухне! — оживился Бетао. — Она очень отличается от украинской! Здесь нет "фиджонес"... Это как фрикадельки, в них много-много мяса, разных видов (защитник "Динамо" начал подробно описывать любимое блюдо). Блюда в Украине вкусные, но не такие, как в Бразилии. С Корреа мы нередко посещаем рестораны Киева, в меню которых есть блюда бразильской кухни, но здесь готовят не так хорошо, как на родине. — Говорят, Бразилия — музыкальная страна. Какую музыку предпочитаешь? — Я не очень люблю музыку. Бразилия — страна веселых и довольных людей, поэтому так и говорят. Мне нравится популярная бразильская музыка в исполнении A.M.Vibe, она чарующая и изысканная. Ну, конечно, самба. Я слушаю всего по чуть-чуть. — Как находишь общий язык с партнерами? — Без переводчика. Когда я только перешел в "Динамо", то на сборах в Австрии познакомился с Чиберио Джованни(так Бетао назвал Тибериу Гиоане. — Авт.), и мне стало проще, потому что он владеет португальским. Помогал и тренер Сергей (Овчинников. — Авт.), выучивший этот язык благодаря многолетним выступлениям в Португалии. Кроме того, я немного говорю по-английски и понимаю по-русски, хотя это для меня — очень сложный язык. Команда у нас многонациональная, но найти общий язык — не проблема. Вот вне футбола из-за языкового барьера было много казусов. Один раз решил сходить в ресторан с женой и поесть пиццы. Я не знал, как объяснить официантке, что я хотел. И нас долго не обслуживали. Я попытался сказать, что мы хотим одну пиццу на двоих, а она поняла неправильно и принесла две. Представьте картину: я, жена…и две огромных пиццы перед нами на столе. Все, кто проходил мимо, смеялись: как мы собираемся все это съесть?!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять