Бетао: Горняков из конкурентов не вычеркиваю

Защитник киевского "Динамо" - о "Порту", "Шахтере", бразильских "фрикадельках" и конфузе в киевском ресторане, сообщает Террикон. — Бетао, ты уже четыре месяца в "Динамо". Что нового узнал о футболе у Семина? — Интересный вопрос… Нового? Меня поразила организация тренировок. Я понял, что в Бразилии мы неправильно делили тренировки на атаку и защиту. В "Динамо" за отработкой обороны сразу следует отработка наступления. Мы не разделяем игру на части, она неразрывна. И это правильно. — В первых двух матчах Лиги чемпионов, с "Арсеналом" и "Фенербахче", "Динамо" сыграло вничью. Будет ли победа во вторник в поединке с "Порту"? — Сложно будет против такого сильного соперника на его поле. Но, судя по последним играм "Динамо", мы можем его одолеть. В Порту прилетели за победой. — В какой физической форме команда? — В отличной. В матче против "Арсенала" вы это видели. — Поддерживаешь связь с бразильцами из "Шахтера"? — У меня есть номер телефона Виллиана, мы вместе играли в "Коринтиансе". Но в последнее время часто общаться не получается. — После того, как "Шахтер" отстал от "Динамо" в чемпиионате на 13 очков, вычеркнул горняков из конкурентов за чемпионство? — Нет. Хотя у них сейчас и не лучшие времена. Наоборот, к конкурентам пришлось добавить донецкий "Металлург" и "Металлист". — Хотел бы возвращения в "Динамо" своих соотечественников Клебера, Диого, Родриго и Майкла, которые сейчас играют на правах аренды в Бразилии? — Насколько я знаю, такая веротяность существует, но определенности еще нет. Я был бы только за. — Однако недавно Игорь Суркис, ссылаясь на спортивного директора "Лиона", сказал: два бразильца — хорошо, три — катастрофа, четыре или пять — трагедия. — Я не понимаю, почему так говорят. Бразильский футбол — лучший в мире. Мы пять раз побеждали на чемпионате мира. Так что это вообще не может быть проблемой. Преимущество европейцев — высокий уровень организации футбола, отсутствие которого меня и не устраивало в Бразилии. — Как обычно восстанавливаешься после тренировок? — Люблю массаж и джакузи, это лучшее расслабление. Особенно после игры, когда возвращаюсь на базу. Одноклубники ходят в сауну, но мне это не нравится: я к такому не привык... Там слишком жарко. — А как ты отдыхаешь? — Я люблю спокойный отдых. Обычно остаюсь в Киеве, дома с женой и ребенком, моим первенцем, — в этот момент Бетао расплылся в улыбке. — Очень редко отдыхаю вне дома. Это может быть шопинг, ресторан, но только не ночной клуб. Кстати, совсем не употребляю алкоголь. — Ты часто вспоминаешь о Бразилии? Чего больше всего не хватает? — Ужасно соскучился по бразильской кухне! — оживился Бетао. — Она очень отличается от украинской! Здесь нет "фиджонес"... Это как фрикадельки, в них много-много мяса, разных видов (защитник "Динамо" начал подробно описывать любимое блюдо). Блюда в Украине вкусные, но не такие, как в Бразилии. С Корреа мы нередко посещаем рестораны Киева, в меню которых есть блюда бразильской кухни, но здесь готовят не так хорошо, как на родине. — Говорят, Бразилия — музыкальная страна. Какую музыку предпочитаешь? — Я не очень люблю музыку. Бразилия — страна веселых и довольных людей, поэтому так и говорят. Мне нравится популярная бразильская музыка в исполнении A.M.Vibe, она чарующая и изысканная. Ну, конечно, самба. Я слушаю всего по чуть-чуть. — Как находишь общий язык с партнерами? — Без переводчика. Когда я только перешел в "Динамо", то на сборах в Австрии познакомился с Чиберио Джованни(так Бетао назвал Тибериу Гиоане. — Авт.), и мне стало проще, потому что он владеет португальским. Помогал и тренер Сергей (Овчинников. — Авт.), выучивший этот язык благодаря многолетним выступлениям в Португалии. Кроме того, я немного говорю по-английски и понимаю по-русски, хотя это для меня — очень сложный язык. Команда у нас многонациональная, но найти общий язык — не проблема. Вот вне футбола из-за языкового барьера было много казусов. Один раз решил сходить в ресторан с женой и поесть пиццы. Я не знал, как объяснить официантке, что я хотел. И нас долго не обслуживали. Я попытался сказать, что мы хотим одну пиццу на двоих, а она поняла неправильно и принесла две. Представьте картину: я, жена…и две огромных пиццы перед нами на столе. Все, кто проходил мимо, смеялись: как мы собираемся все это съесть?!