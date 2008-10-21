Семин надеется на профессионализм игроков

21 октября 2008, 11:35

Пресс-конференция тренера "Динамо" Юрия Семина и капитана команды Александра Шовковского началась аккурат за пятнадцать минут до начала предматчевой тренировки украинского клуба на стадионе "Драгао". Первым делом журналисты узнали у Юрия Павловича, с каким настроением его подопечные прибыли в Порту и как проходит подготовка в игре, сообщает Террикон. - Она была сложной. Основные проблемы заключалась в выступлении большой группы игроков в составе национальных сборных. Они приехали в Киев фактически накануне игры с "Зарей". Перелеты были дальние и принять участие в этом матче смогли не все. Против клуба из Луганска вышел состав, который вместе тренировался три-четыре дня. В лазарете остались Юссуф, Гусев и Корреа. Накануне к ним добавился Кравец. Матч с "Зарей" вы все видели. С помощью этой игры и велась подготовка к "Порту". Также надеемся на профессиональное отношение игроков и их серьезный настрой на предстоящий матч. - Насколько важна эта игра в борьбе за второе место в группе? - Для нас определяющей является каждая игра в группе, а их осталось четыре. Выделять одну из них бессмысленно. Наверное, нужно исходить из принципа: предстоящая игра - самая важная. Это мы и делаем. - Как себя чувствует Милош Нинкович? - Вчера он тренировался в общей группе. Будет ли он играть во вторник? Решение примем утром в день игры. - Опишите характерные особенности в игре "Порту"? - Это очень и очень сильная команда, бессменный чемпион Португалии. В каждом сезоне соперник на 20-30 процентов меняет состав, но несмотря на это продолжает побеждать и хорошо выступать на европейской арене. Команда комбинационной направленности, обладает большим количеством игроков хорошего уровня. - Кравец остался в Киеве? - Да. - Тренер "Порту" отметил в "Динамо" хорошую организацию игры, но не выделил никого персонально. Кого бы вы могли отметить в составе "Порту"? - Мы соперника хорошо знаем. Как отдельных игроков, так и команду в целом. "Порту" очень часто выступает на международной арене. Я также отмечу, что это не команда одного игрока. Они знают как добиваться цели в определенном матче. - Ничью посчитаете положительным итогом? - Ничья на выезде во все времена считалась неплохим результатом. Завтрашний день наступит, и две команды решат, какой будет результат. И судья тоже, это мне подсказывает Шовковский. - Вы волнуетесь перед матчем? - Как можно не волноваться? Это турнир Лиги чемпионов, очень важное соревнование для футболистов, тренеров, болельщиков, журналистов. Это одно из лучших соревнований в мире! Без волнения невозможно, без него не бывает хороших игр. Не остался без работы и Александр Шовковский. Многоопытный капитан давно стал спичрайтером коллектива, традиционно сопровождая тренера на пресс-конференциях. - Александр, насколько скажется двухчасовая разница во времени между Украиной и Португалией? - Организм перестраивается достаточно быстро. Расписание у нас по местному времени, но многие ребята себя чувствуют так, будто бы играют в Киеве. В быту ничего не изменилось. Нам, в первую очередь, нужно реализовать тренерские установки и свое индивидуальное мастерство. - В прошлом году "Динамо" играло со "Спортингом". Сравните готовность и уровень игры "Динамо" тогда и сейчас? - В прошлом году у "Динамо" был другой тренер, сравнивать команды было бы некорректно. Могу отметить, что мы сейчас находимся в хорошем психологическом состоянии и настраиваемся на игру с огромным желанием. Прекрасно знаем сильные стороны нашего соперника, который является лидером и лицом португальского футбола. Игра будет очень непростой. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и хотим показать свои лучшие качества перед португальскими болельщиками. - Вы волнуетесь перед матчем? - Готовясь к игре ты анализируешь события, которые связаны с тобой лично и с командой в целом. Волнение есть всегда. Если оно пропадает с первым касанием мяча, значит все хорошо. Если нет – значит что-то идет не так.

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