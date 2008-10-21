Дрогбе придется ответить за слова

Футбольная ассоциация Англии (FA) изучит эпизод из автобиографии нападающего "Челси" Дидье Дрогба, в которой футболист признался, что он жалеет о том, что не ударил защитника "Манчестер Юнайтед" Неманью Видича в московском финале Лиги чемпионов-2007/08, сообщает Террикон. "Я просмотрел видеозапись финала и уверен, что меня удалили несправедливо. Сейчас я жалею, что не ударил Видича на самом деле, ведь тогда бы красная карточка была оправданной", - написал Дрогба в своей книге. Отметим, что в 2002 году FA дисквалифицировала полузащитника "МЮ" Роя Кина на пять игр и оштрафовала его на 150 тысяч фунтов, после того как он признался в автобиографии в том, что умышленно нанес травму норвежскому футболисту Альфу Инге Хааланду. Однако такие действия в отношении Дрогба маловероятны. Скорее всего, форвард отделается устным предупреждением.