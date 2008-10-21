НХЛ. Результаты матчей регулярного чемпионата

Рейнджерс – Даллас – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) 1:0 – 00.58 Нэслунд (Роживал, Гомес), ГБ 1:1 – 25.28 Морроу (Бруннстрем, Ричардс), ГБ 1:2 – 48.03 Модано (Кромбин, Нил) Вратари: Лундквист 25/27 – Турко 28/29. Рейнджерс Дмитрий Калинин – 0+0, -1, 1, 0 Николай Жердев – 0+0, 0, 2, 0 Бостон – Питтсбург – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) 0:1 – 18.51 Шатан (Малкин, Кросби) 1:1 – 33.53 Кессел (Ференс, Крейчи), ГБ 1:2 – ШБ Малкин Вратари: Томас 31/32 – Сэбурин 35/36. Питтсбург Евгений Малкин – 0+1, +1, 4, 0 Монреаль – Флорида – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 1:0 – 22.07 Койву (Марков) 1:1 – 37.20 Бэллард (Стиллман) 2:1 – 50.53 Буиллон 3:1 – 59.38 Плеканец (Ковалев, Гамрлик), ПВ Вратари: Галак 35/36 – Вокоун 31/33. Монреаль Алексей Ковалев – 0+1, +1, 2, 0 Андрей Марков – 0+1, 0, 5, 0 Лос-Анджелес – Колорадо – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) 1:0 – 06.19 Меллер (Фроолов, Гандзуш), ГБ 1:1 – 11.28 Р.Смит (Штястны, Хейдук) 2:1 – 23.02 О’Салливан (Столл, Меллер), 2:2 – 24.01 Хейдук 2:3 – 25.16 Д.Джонс (Сватош), 2:4 – 36.32 Р.Смит (Штястны, Леопольд) 3:4 – 42.25 Даути Вратари: ЛаБарбера 10/14, Эрсберг 2/2 – Будай 26/29. Лос-Анджелес Александр Фролов – 0+1, -2, 2, 0