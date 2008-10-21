НБА. Результаты выставочных матчей

Нью-Джерси – Нью-Йорк – 106:114 (29:36, 29:31, 19:26, 29:21) НЬЮ-ДЖЕРСИ: В.Картер (13 + 3 перехвата), Д.Харрис (21), Цзяньлинь (6), Б.Симмонс (11), Б. Лопес (19 + 9 подборов + 3 блок-шота) – старт; Даглас-Робертс (3), Гилл (10), Хэсселл (5), Эйгер (2), Уильямс (4). НЬЮ-ЙОРК: Кроуфорд (4), Дюхон (10 + 7 передач + 3 перехвата), Чендлер (22 + 8 подборов), К.Ричардсон (15), З.Рэндолф (9) – старт; Робинсон (26), М.Коллинз (9), Э.Карри (8), Роуз (0), Марбэри (9 + 6 передач). Атланта – Орландо – 103:109 (27:26, 26:28, 26:23, 24:32) АТЛАНТА: Джо Джонсон (26 + 7 подборов), Бибби (13), Смит (13), Хорфорд (13 + 11 подборов), Пачулия (7) – старт; Мюррей (14), Лоу (0), Моррис (8), С.Джонс (4). ОРЛАНДО: Петрюс (9), Нельсон (8), Льюис (25 + 8 подборов + 3 перехвата), Боганз (12), Дуайт Ховард (29 + 11 подборов) – старт; Ли (13), А.Джонсон (9 + 8 передач), Гортат (4), Д.Джонс (0). Финикс – Шарлотт – 111:108 ОТ(6:15, 28:33, 27:21, 18:25, 21:8, 9:6) ФИНИКС: Драгич (8 + 8 передач), Р.Белл (12), Дьо (2 + 8 подборов + 6 передач), Хилл (12 + 7 подборов), Ш.О'Нил (18 + 9 подборов) – старт; Барнс (18 + 7 подборов), Хайт (14), Барбоза (7), Р. Лопес (3 + 4 блок-шота), Амундсон (6), Стаудемайр (11). ШАРЛОТТ: Фелтон (7), Джер.Ричардсон (15), Дж.Уоллес (8 + 8 подборов), Мэй (9), Окафор (12 + 10 подборов + 3 блок-шота) – старт; АВгустин (19 + 8 подборов + 3 перехвата), Браун (14 + 8 подборов), Кэрролл (6), Моррисон (12), Ш.Браун (4), Мохаммед (0), Дж.Уильямс (0), Холлинс (0). Сакраменто – Портленд – 98:112 (19:27, 31:30, 26:23, 22:32) САКРАМЕНТО: Мартин (34), Б. Браун (8), Сэлмонз (27 + 3 перехвата), Мур (6), Ховс (1) – старт; Б.Джексон (7), К.Томас (4), Дж. Томпсон (6), Уильямс (2), Б.Миллер (1), Д. Грин (2). ПОРТЛЕНД: Рой (21), Блэйк (9 + 3 перехвата), Олдридж (24 + 4 перехвата), Н. Батум (5 + 8 подборов), Оден (13 + 9 подборов) – старт; Р. Фернандес (16), Пжибилла (6), Аутло (9), Родригес (3), Фрай (6).