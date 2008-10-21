Билич не собирается в «Тоттенхэм»

Наставник сборной Хорватии Славен Билич отверг возможность своего прихода на тренерский мостик Тоттенхэма, передает FOOTBALL.UA. Многие газеты назвали Билича главным кандидатом на замену Хуанде Рамосу, если он в кратчайшие сроки не улучшит положение Шпор в турнирной таблице. "Меня связывали со многими английскими клубами. И единственное, что я могу сказать - это льстит", - говорит Билич. "Но сейчас я работаю со сборной Хорватии, и полностью сосредоточен на этом". Напомним, в свое время Билича называли в списке вероятных наставников Ман Сити, Вест Хэма и Ньюкасла.