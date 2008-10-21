Бензема заинтересовал «МЮ»

Агент Карима Бензема подтвердил, что Манчестер Юнайтед серьезно интересуются французским нападающим, отмечает FOOTBALL.UA. Бензема провел замечательный сезон за Лион, чем вызвал интерес сразу нескольких топ-клубов - французом серьезно интересуются испанские гранды, а теперь, если верить его агенту, и МЮ. Скорее всего 20-летний игрок проведет еще один сезон в Лионе и переедет в больший клуб летом 2009-го. “Барселона, Реал и Манчестер Юнайтед - не единственные клубы, следящие за Каримом, вообще им интересуются почти все европейские гранды,” поделился с France-Football агент футболиста Карим Джазири. “Мы постоянно ведем переговоры с этими клубами. И, честно говоря, началось это все даже не в прошлом году, а еще тогда, когда Кариму было 16 лет! Наши отношения с Лионом полностью прозрачны, они в курсе всей ситуации.”