В России установлен новый рекорд

Достижение красноярца Николая Каклимова по подтягиванию на перекладине официально признано рекордом России. Как сообщает Интерфакс, в адрес главного управления по спорту администрации Красноярского края поступило официальное письмо о том, что доказательная база достижения Каклимова была признана удовлетворительной, и это достижение будет включено в ближайшее издание «Книги рекордов России». Спортсмен выполнил самое большое количество подтягиваний с подходами на перекладине прямым хватом за 30 минут – 458 раз. Рекорд Каклимова был установлен 21 сентября нынешнего года во время проведения в Красноярске финала летнего этапа.