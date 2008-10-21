Наставнику «Ювентуса» предъявили ультиматум

Руководство туринского "Ювентуса" предъявило ультиматум главному тренеру Клаудио Раньери. В том случае, если туринцы во вторник, 21 октября, не смогут обыграть в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал", наставник будет отправлен в отставку. Вероятным преемником Раньери считается бывший наставник миланского "Интера" Роберто Манчини. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. По информации итальянского интернет-издания Calciomercato.com, Манчини вечером 20 октября провел переговоры с руководством "Ювентуса". Бывший тренер "Интера" беседовал с президентом туринского клуба Джованни Коболли Джильи и исполнительным директором "Ювентуса" Жаном-Клодом Бланом. По информации издания, отставка Раньери и назначение Манчини могут произойти в конце недели. В семи турах чемпионата Италии "Ювентус" набрал девять очков. Туринцы занимают 12-е место в турнирной таблице. В группе H Лиги чемпионов "Ювентус" идет на втором месте. В первом туре итальянцы обыграли питерский "Зенит" (1:0), однако затем с трудом добились ничьей в игре с белорусским БАТЭ (2:2).