Моуриньо: Дрогба – это симулянт

Главный тренер "Интера" Жозе Моуринью высказал своё мнение о проблеме симуляции в современном футболе, назвав имена игроков, которые, на его взгляд, чаще остальных совершают картинные падения. "Я не работаю главным тренером "Челси" и уже не обязан защищать клуб и его игроков. Поэтому было бы правильно признать, что Дидье Дрогба — симулянт. Также хочу сказать, что за последние 4-5 лет Криштиану Роналду, Фернандо Торрес и Робин ван Перси заработали рекордное количество пенальти, благодаря своим картинным падениям. В Англии симулянтов нещадно критикуют, и в этой стране тренеры учат детей играть в футбол. А в Италии, Испании и Португалии тренеры учат детей выигрывать", — передаёт слова Моуринью Чемпионат.ру со ссылкой на Setanta Sports.