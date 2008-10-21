Бокс. Силлах: У меня и мысли нет о нарушениях режима, алкоголе

Украинский полутяж Исмаил Силлах рассказал, почему в Берлине у Азизяна из Грузии выиграл только по очкам, тогда как остальные бои в полупрофи он заканчивал нокаутами. "Соперник неплохой попался. Мы с менеджером Ивайлом Готцевым именно такого и подыскивали — стойкого, с которым можно побоксировать. В профиринге только "таксистов" заваливать — это не дело. Вот уже провёл первый шестираундовый бой. Постепенно будем увеличивать количество раундов", — сказал Силлах. Также боксёр рассказал, чем отличаются тренировки профи от любителей. "В профи они более целенаправленные. Нет этих монотонных пробежек, прыжков со скакалкой, как в любителях. Чёткая работа в зале, спарринги. Я четыре месяца в профи и постоянно поддерживаю форму, потому что каждый месяц боксирую. Естественно, даже и мысли нет о нарушениях режима, алкоголе", — цитирует Силлаха издание «Сегодня».