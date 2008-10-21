Газзаев: Аршавин ничем не уступает Месси и Агуэро

Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что манера игры Вагнера Лава напоминает ему собственную игру. «Манера игры Вагнера напоминает мне собственную. Я ему, кстати, часто об этом говорю. Вообще считаю, что в современном футболе форвард должен уметь обвести соперника, подержать мяч. Мне не нравятся нападающие, которые играют в одно-два касания. Вот Аршавин, например, – это современный нападающий. Аршавин и Жирков входят в десятку лучших игроков Европы на данный момент. Жирков вообще лучший левый хавбек. А Аршавин ничем не уступает Месси и Агуэро, которыми мы так восхищаемся. Все это дал российский чемпионат, так зачем отсюда бежать?» – цитирует Газзаева СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sportweek.