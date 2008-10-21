Формула-1. Массе помочь может только чудо

Итальянская пресса довольно скептически оценивает шансы Фелипе Массы на победу в личном зачете. «В Шанхае «Феррари» сделала шаг назад, и у Массы есть все основания быть недовольным. Теперь ему может помочь только чудо», – утверждает журналист Corriere dello Sport, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. Туринская газета Tuttosport сомневается, что Фелипе Масса займет важное место в истории «Формулы-1». «Он не относится к числу гонщиков, которые напишут незабываемую главу «Формулы-1», но Фелипе очень умный парень и прекрасно понимает, что это его лучший шанс выиграть титул», – считает обозреватель итальянского издания.