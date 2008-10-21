Кака: Будь я журналистом, голосовал бы за Месси

В интервью France Football полузащитник "Милана" Кака оценил шансы претендентов на "Золотой мяч", список которых был опубликован в минувшую субботу. "Фаворитом является Криштиану Роналду, который выиграл с "Манчестер Юнайтед" два ценных трофея. Не надо забывать об испанских игроках, которые стали чемпионами Европы. Ну и, конечно, Лионеле Месси, ставшем олимпийским чемпионом. Он заслуживает этой награды. Мне нравятся такие игроки. Будь я журналистом, то отдал бы свой голос Месси", — сказал он. В то же время бразилец признал, что у него немного шансов сохранить за собой звание лучшего игрока мира. "Нужно быть реалистом, я вне списка основных претендентов. Мне, конечно, жаль, но всё справедливо. Мы знаем, что индивидуальные призы даются за успехи, которых добился игрок вместе со своей командой, а прошлый сезон оказался неудачным для меня и "Милана", — отметил обладатель "Золотого мяча" 2008 года.