Комиссия расследовала причины смерти Черепанова. Результаты.

21 октября в офисе "Газпромэкспорт" в Москве состоялось заседание Совета директоров КХЛ, на котором были выслушаны результаты расследования комиссии КХЛ, которая анализировала причины трагической смерти форварда "Авангарда" 19-летнего Алексея Черепанова, сообщает корреспондент Чемпионат.ру. По результатам расследования были сделаны следующие выводы: ужесточить меры медицинского контроля за игроками КХЛ, создать специальный медицинский департамент КХЛ, в который войдут ведущие специалисты в области спортивной медицины, на деньги КХЛ в ближайшее время провести строгое медицинское обследование 68 молодых игроков, а всем клубам КХЛ предписать проверить остальных игроков за свой счёт. Об этом на брифинге, состоявшемся сразу по окончании заседания Совета директоров рассказали руководитель администрации Президента России Сергей Нарышкин, экс-глава Росспорта Вячеслав Фетисов и президент КХЛ Александр Медведев. Сразу было заявлено, что новым председателем Совета директоров КХЛ назначен Фетисов, и сделано это "единогласно". А занимавший этот пост Нарышкин снял с себя полномочия и стал председателем созданного с этого момента Попечительского совета КХЛ. Как было объяснено, принимаемые меры и являются констатацией тех выводов, которые сделала комиссия. - Люди, проявившие халатность, должны быть отстранены от работы в системе КХЛ, - сказал Фетисов в связи с трагедией Черепанова. Вместе с тем было отмечено, что все официальные заявления и меры будут оглашены и приняты только после того, как завершится расследование смерти хоккеиста, проводимое правоохранительными органами.