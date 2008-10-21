Совет директоров КХЛ возглавил Фетисов

Сенатор от Приморского края, бывший глава Росспорта Вячеслав Фетисов избран председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этом посту он сменил главу администрации президента России Сергея Нарышкина, сообщает РИА Новости. Решение об избрании Фетисова было принято единогласно. По словам Нарышкина, он сам предложил кандидатуру Фетисова на пост председателя совета директоров лиги. Нарышкин, в свою очередь, возглавит попечительский совет КХЛ. О создании этого органа глава администрации президента РФ объявил во вторник, 21 октября. По словам Нарышкина, попечительский совет станет "совестью КХЛ". Планируется, что в его состав войдут известные политики, бизнесмены и деятели культуры. О ликвидации Росспорта Фетисов объявил в конце августа 2008 года. В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Фетисов заявил, что не видит для себя перспектив в будущей системе российского спорта. 8 октября президент России Дмитрий Медведев подписал указ о расформировании Росспорта. 17 октября Фетисов был избран представителем законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации.