Формула-1. Шумахер: Я очень высоко оцениваю Хэмилтона

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер заявил о том, что он впечатлен достижениями пилота «Макларена» Льюиса Хэмилтона, но отказался сравнить британца с Фелипе Массой, который выступает за «Феррари», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на f1news.ru. «Я действительно высоко оцениваю Льюиса. То, чего он добился за столь короткое время – невероятно, он был очень быстр и в дебютном сезоне, выступая в одной команде с Алонсо. Меня часто спрашивают, действительно ли он лучше, подразумевая сравнение с Массой. Я не знаю, кто из них лучше, многое зависит от обстоятельств, которые не всегда очевидны со стороны», – сказал Шумахер.