В честь Тимощука назвали двойную шаурму

В честь лидера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука назвали блюдо, которым торгуют в одном из киосков с шаурмой в центре Донецка. Владельцы повесили на фасаде киоска логотип местного футбольного клуба "Шахтер", а блюда назвали фамилиями бывших игроков этой команды, сообщает «Сегодня». Двойная шаурма "Тимощук" стоит 16 гривен (примерно 80 рублей). Шаурма, названная в честь других игроков, ценится ниже. Так, шаурма "Старостяк" (Михаил Старостяк - игрок азербайджанского "Симурга") с сыром и грибами обойдется покупателю в 12 гривен (60 рублей). Шаурма "Воробей" (Андрей Воробей - футболист днепропетровского "Днепра") стоит 10 гривен (50 рублей). Игрок "Днепра" Алексей Белик, в честь которого названа шаурма за 11 гривен (55 рублей), заявил, что спокойно относится к идее владельцев киоска. По словам футболиста, главное - чтобы шаурма была хорошая. Бывший игрок "Шахтера" Геннадий Зубов, работающий в футбольной академии донецкого клуба, выразил несогласие с решением предпринимателей продавать шаурму "Зубов" (со свининой). По словам спортсмена, с владельцами киоска, которые делают деньги на его имени, нужно "разобраться".