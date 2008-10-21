Бетао: «Динамо» может одолеть «Порту»

Защитник киевского "Динамо" Бетао поделился своим мнением о матче с "Порту" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник. "Сложно будет против такого сильного соперника на его поле. Но, судя по последним играм "Динамо", мы можем его одолеть. В Порту прилетели за победой. Наша команда находится в отличной физической форме. В матче против "Арсенала" вы это видели", — сказал Бетао в интервью изданию «Сегодня». Бетао прокомментировал слова Игоря Суркиса, который сказал: два бразильца в команде — хорошо, три — катастрофа, четыре или пять — трагедия. "Я не понимаю, почему так говорят. Бразильский футбол — лучший в мире. Мы пять раз побеждали на чемпионате мира. Так что это вообще не может быть проблемой. Преимущество европейцев — высокий уровень организации футбола, отсутствие которого меня и не устраивало в Бразилии", — отметил бразильский защитник.