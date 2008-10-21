Формула-1. Ковалайнен недоволен отношением к нему в «Макларене»

Как сообщает The Times, пилот «Макларена» Хейкки Ковалайнен разочарован тем, что практически на каждом Гран-при в квалификации команда заливает в бак его болида значительно больше топлива, нежели Льюису Хэмилтону, что фактически лишает финна надежд бороться за высокие места. Пока что Ковалайнен предпочитает не выносить свое недовольство на слух общественности и не критикует команду в прессе, но в разговорах с друзьями утверждает, что если в следующем сезоне «Макларен» по-прежнему будет игнорировать его пожелания, то он изменит свою позицию, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. Напомним, что в этом чемпионате Ковалайнен неоднократно сходил из-за технических проблем, которые пока что обходят стороной его товарища по команде Льюиса Хэмилтона.