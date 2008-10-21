Шевченко: Безнадежных ситуаций не бывает

Нападающий "Луча-Энергии" Игорь Шевченко поделился своим мнением о матче с "Томью", прошедшем в рамках 25-го тура чемпионата России и завершившемся нулевой ничьей. "Дважды попадать в штангу, потом — в перекладину, было ещё пару верных моментов, а мяч никак не хочет туда идти... Что тут скажешь? Мы все были очень расстроены. Такое невезение и на своём стадионе. Нет слов. После матча Семён Альтман поблагодарил за игру. Сказал, что если так будем играть дальше, то выберемся из непростой ситуации. Лично я верю, что безнадёжных ситуаций не бывает. Иначе нет смысла верить и выходить на игру. Рук мы ни в коем случае не опустим", — приводит слова форварда Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Луча". Шевченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с "Химками", с которыми владивостокский клуб ведёт борьбу за выживание в российской Премьер-Лиге. "Не считаю, что тот, кто проиграет, автоматически получит билет в первый дивизион. После этого будет ещё четыре тура. Просто у "Химок" ещё будут игры с Томском и Нальчиком... Все понимают, что может произойти в этих матчах. Но нас это не пугает", — отметил нападающий.