Феррейра: Команда киевского «Динамо» очень сильна

Главный тренер "Порту" Жезуалду Феррейра поделился своим мнением о киевском "Динамо", с которым его подопечным предстоит сыграть во вторник в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Наш соперник очень силён, и каждый футболист "Динамо" знает, что ему надо делать. Киевляне добились ничьей в Стамбуле, а это отличный результат. Нельзя говорить, что за второе место в группе сражаются "Порту" и "Динамо" — на мой взгляд, заниматься арифметическими подсчётами ещё очень рано, к тому же у "Арсенала" всего на очко больше, чем у нас. Дуэль с "канонирами" во вторник не будет значить ровным счётом ничего. Игра с киевлянами очень важна, поскольку по её окончании мы преодолеем экватор группового этапа. После этого уже можно будет рассуждать, на что мы вправе претендовать", — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.