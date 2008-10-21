Кальзаге: Я больше не люблю бокс

Экс-чемпион WBO/IBF/WBC/WBA во втором среднем весе британец Джо Кальзаге (45-0-0, 32 КО) собирается завершить карьеру после боя с Роем Джонсом-младшим, который состоится 8 ноября. Его отец, 59-летний тренер Энцо Кальзаге также заявил, что тоже может уйти из бокса после этого поединка и даже закрыть свой тренировочный зал в Уэльсе. "Надо любить то, чем занимаешься. А я каждый день думаю об уходе из бокса, потому что я больше не люблю его. Возможно, это произошло из-за того, что я уже достиг в боксе всего и выиграл всё, что только можно выиграть. Возможно, из-за превратности боксёрской политики. Но сейчас мне приходится каждое утро заставлять себя получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Я не готов к уходу, но я больше не могу это терпеть. Жаль, что я испытываю такие чувства после всего, что сделал для бокса", — приводит слова Кальзаге Чемпионат.ру со ссылкой на газету The Sun.