Клуб выгнал футболиста за связи с букмекерами

Финский футбольный клуб "РоПС" из города Рованиеми уволил эстонского футболиста Александра Кулика. Игрок подозревается в причастности к мошеннической схеме, связанной с игрой на тотализаторе. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на эстонское издание Postimees. Решение отказаться от услуг Кулика принял директор "РоПС" Йоуко Кийстала. В матче чемпионата Финляндии с командой "ВПС" в воскресенье, 19 октября, Кулик вышел на поле в основном составе, но по требованию Кийсталы был заменен уже на 29-й минуте встречи. На тотализаторе Betfair был зафиксирован необычно большой объем ставок на матч с "ВПС". Слишком крупные ставки вызвали подозрения специалистов. Главным подозреваемым в причастности к возможной афере стал Кулик. Несколько месяцев назад "РоПС" расстался с украинским голкипером Николаем Павленко, который также был заподозрен в связях с букмекерами. Как сообщается на официальном сайте "РоПС", в сезоне-2009 за команду не будут играть русскоязычные футболисты. Такое решение принял Кийстала. Отметим, главным тренером "РоПС" является эстонский специалист Валерий Бондаренко.