Оглашен состав «Спортинга» на матч с «Шахтером»

В среду, 22 октября в Донецке состоится матч "Шахтер" - "Спортинг". Соперник донецкого "Шахтера" в третьем круге группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский "Спортинг" уже прибыл в Донецк. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба. Как сообщает Лига, на поединок с донецким "Шахтером" тренер португальской команды привез с собой 23 футболистов: Вратари: Руй Патрисиу, Тьягу, Рикарду Батишта Защитники: Даниэл Каррису, Андерсон Полга, Педру Силва, Тонел, Леандро Грими, Мишел Сантуш, Педру Мендеш, Абел Полузащитники: Адриен Силва, Марат Измайлов, Мигел Велозу, Бруну Перейринья, Фабио Рошембак, Жоау Моутинью, Леандро Романьоли Нападающие: Дерлей, Янник Джало, Элдер Поштига, Лиедсон, Уилсон Эдуарду.