Киевляне рвутся вверх в шахматной Лиге чемпионов

В греческом городе Калитея продолжается Кубок Европы среди шахматных клубов. После 4-х туров киевский «PVK Kiev Chess» имеет в своем активе 7 очков и занимает четвертое место. В первых четырех матчах украинская команда одержала три победы и один поединок завершила вничью. В 24-х индивидуальных партиях киевляне потерпели лишь одно поражение, одержав 15 побед! 21 октября, в 5-м туре «PVK Kiev Chess» будет встречаться со словенским клубом «Птуй». Павел Куфтырев, президент «PVK Kiev Chess»: - Словенская команда звезд с неба не хватает, но особенность Кубка Европы такова, что дать бой фаворитам может любой коллектив. В предыдущем туре «Птуй» сыграл вничью с сильным «Клиши», хотя по всем параметрам словенцы уступала французам. Мы также на каждой доске по рейтингу превосходим соперника, однако очень важно не расслабляться и сыграть максимально собранно. Матчи «PVK Kiev Chess» 1 тур. «Эспоо» (Финляндия) - 6:0 2 тур. «Ашдод» (Израиль) - 3:3 3 тур. «Хохенемс» (Австрия) – 5,5:0,5 4 тур. «Беер Шева» (Израиль) - 4,5:1,5