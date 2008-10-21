«Днепр» приобрел игрока «Кривбасса»

Тренер «Ворсклы» Николай Павлов заявил, что футболист «Кривбасса» Дориан Бюлюкбаши подписал контракт с «Днепром». Об этом говорится в сообщении ФК «Ворскла», которое цитирует gorod.dp.ua. «Дориан подписал контракт с «Днепром». Эта команда собирает всех, платит деньги, а потом не знает, будет играть футболист или нет. Возможно, Бюлюлюкбаши окажется снова в Кривом Роге. Ту зарплату, которую ему пообещали в «Днепре», возможно, наш клуб и сможет платить, но смысла поднимать планку зарплаты футболисту, который не заслуживает этих денег, я не вижу», - заявил Николай Павлов. Что касается самого «Днепра», то клуб никаких комментариев по этому поводу пока не дает.