Луческу: Главная проблема «Шахтера» - потеря двух ведущих игроков

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга». «Это будет очень ответственная игра для обеих команд. Как одна, так и вторая команда заслуживают того, чтобы квалифицироваться в следующий раунд Лиги чемпионов. Я считаю, что и «Шахтер», и «Спортинг» будут делать все, чтобы добиться хорошего результата. Основная проблема «Шахтера» в том, что перед игрой мы потеряли двух ведущих игроков — Илсиньо и Луиса Адриано. Поэтому мы делаем все, чтобы заменить этих футболистов. Кроме этого, считаю очень важным соблюдение правил фейр-плей на поле, чтобы никаких проблем с этим не возникало. Потому как главное — сыграть честно, выразить этим свое уважение болельщикам, судьям и игрокам команды-соперника. Каждая команда должна сделать максимум, но при этом игра должна быть честной. Разумеется, самым главным в этой игре будут три очка. И хотел бы повторить: важно, чтобы эта победа была добыта в честной борьбе. Поединок будет принципиальным для обеих команд. Определяющей будет, конечно же, игра в центре поля — кто его завоюет, тот и выиграет в матче. Надеюсь, что «Шахтер» не допустит тех ошибок, которые были в предыдущих играх, когда команда в последние пять-семь-десять минут теряла концентрацию», - приводит слова тренера «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт «Шахтера».