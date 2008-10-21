Брандао: «Шахтер» и «Спортинг» разыграют путевку в следующий раунд

Нападающий донецкого "Шахтёра" Брандао поделился своим мнением о матче с португальским "Спортингом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду. "Между двумя командами фактически будет вестись борьба за путёвку в следующий раунд. Считаю, что мы, играя на своём поле, должны сделать всё, чтобы пройти дальше. Надеюсь, что "Шахтёр", допустив определённые ошибки в игре с "Барселоной", не допустит подобного впредь. Команда готова сражаться и 90, и 93, и больше минут. Будем играть с полной концентрацией", — цитирует Брандао официальный сайт ФК«Шахтер».